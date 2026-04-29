Арестуваха мъж, намушкал двама души в еврейски квартал на Лондон

Британската полиция арестува мъж, след като двама души бяха намушкани в Голдърс Грийн – квартал в северната част на Лондон с голяма еврейска общност, съобщи организация за защита на еврейската общност "Шомром", цитирана от Ройтерс.

Според изявление на организацията в "Екс" мъж е бил забелязан да тича с нож и да се опитва да намушка хора от еврейската общност, предаде БТА. Служители на "Шомром" са го задържали. Пристигналите по-късно полицаи са използвали електрошок, добави групата.

Засега няма коментар от лондонската полиция.

През последния месец служители от отдела за борба с тероризма са арестували повече от 20 души в рамките на разследвания на нападения срещу обекти, свързани с еврейската общност.