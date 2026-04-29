Киев призовава Израел да задържи кораб, превозващ откраднато украинско зърно

Киев официално призова израелските власти да задържат кораба "Панормитис" (Panormitis), пренасящ зърно, което според Украйна се изнася "незаконно" от окупираните от Русия територии, предаде БТА по информация на Франс прес.

"Украинската страна призовава израелските партньори да задържат кораба и неговия товар, да извършат претърсване, да изземат документацията на кораба и неговия товар, да вземат проби от зърното и да разпитат членовете на екипажа", се казва в съобщение на украинската прокуратура.