ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Потвърдиха присъдата от 21 г. затвор за мъжа, прострелял словашкия премиер Фицо

Юрай Цинтула, който се опита да убие словашкия премиер Роберт Фицо СНИМКА: Фейсбук/@Slovenski Branci

Върховният съд на Словакия потвърди окончателно присъдата от 21 години затвор за Юрай Цинтула за опита му да убие премиера Роберт Фицо, като го призна за виновен в извършване на терористична атака, предаде словашката агенция ТАСР, цитирана от БТА.

Така съдебният акт става окончателен и не подлежи на обжалване.

Цинтула беше обвинен, че е извършил терористичен акт срещу "защитено лице" - действащ министър-председател, което по закон можеше да доведе и до доживотен затвор. Основният спор в процеса не беше дали той е извършителят, а как да бъде квалифицирано престъплението.

Според съда нападението е било насочено конкретно срещу Фицо в качеството му на премиер, а не като обикновен гражданин, и е било мотивирано от несъгласие с неговата политика.

По време на делото Цинтула твърдеше, че не е имал намерение да убие премиера, а само да го рани, за да му попречи да изпълнява длъжността си. Защитата казваше също, че нападателят не е имал намерение да дестабилизира конституционния ред в Словакия или нейната изпълнителна власт. Съдът обаче не прие този аргумент.

Нападението бе извършено през май 2024 г. в Хандлова, където по време на изнесено правителствено заседание Цинтула произведе пет изстрела със законно притежавано оръжие, нанасяйки тежки наранявания на премиера.

Юрай Цинтула, който се опита да убие словашкия премиер Роберт Фицо СНИМКА: Фейсбук/@Slovenski Branci

