Президентът на Румъния: Готови сме за обединение, ако молдовците го искат

Румъния е готова, в случай че гражданите на Република Молдова подкрепят проект за обединение, заяви президентът Никушор Дан на пресконференция, предавана на живо в интернет. Наскоро президентът на Молдова Мая Санду възобнови темата в публичното пространство и коментира в интервю за френския вестник "Монд", че това би позволило на Кишинев да се присъедини към Европейския съюз по-бързо.

„От наша страна смятам, че нищо не се е променило от единодушното гласуване на парламента през 2018 г., който заяви, че Румъния е готова по всяко време, когато гражданите на Република Молдова го пожелаят", каза президентът, цитиран от БТА.

Той допълни, че това зависи от стремежите и демократичните желания на гражданите на Република Молдова.

Данните от последния Барометър на общественото мнение, проведен през септември 2025 г., показват, че мнозинството от молдовските граждани биха се противопоставили на обединението в случай на референдум. Почти 46 процента биха гласували против, а над 33 на сто - за него.

През януари, в интервю за британските журналисти Рори Стюарт и Алистър Кембъл, водещи на най-големия подкаст във Великобритания, Мая Санду заяви, че би гласувала за обединение с Румъния, ако се организира референдум по този въпрос