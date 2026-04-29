Туарегските сепаратисти: Русия трябва окончателно да се изтегли от Мали

Русия трябва окончателно да се изтегли от всички територии на Мали, заяви днес говорителят на групировката на туарегските сепаратисти "Фронт за освобождение на Азауад" (ФОА), цитиран от Франс прес, предаде БТА.

"Нашата цел е окончателното изтегляне на Русия от Азауад (територия в северната част на Мали) и от всички други територии на Мали", заяви говорителят на ФОА Мохамед Елмаулуд Рамадан в интервю за АФП, като увери, че "във всички сражения, които групировката е имала с руснаците, ФОА е излизала като победител".

"Военната хунта в Бамако рано или късно ще падне. Те нямат друг избор и не могат да се задържат на власт. Не могат да издържат на офанзивата на ФОА за завоюването на Азауад и на настъплението на другите (джихадистите от групировката "Джамаат Нусрат ал Ислам уал Муслимин") срещу Бамако и другите градове в страните", посочи говорителят.

По неговите думи ситуацията в Мали "далеч не е под контрола на военната хунта", както твърди нейният ръководител Асими Гойта.

Говорителят на ФОА отбеляза също, че групировката възнамерява да превземе районите Гао, Тумбукту и Менака в северната част на Мали.