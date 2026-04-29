Мадяр закрива служба, използвана като политически инструмент за натиск

Бъдещият премиер на Унгария Петер Мадяр обяви, че правителството му ще закрие Службата за защита на суверенитета, предаде унгарската агенция МТИ, цитирана от БТА.

"Без отлагане ще закрием тази фиктивна Служба за защита на суверенитета. Тя се използваше като политически инструмент за натиск и като място за разпределяне на средства", заяви Мадяр в социалната мрежа Фейсбук и допълни, че мярката ще спести на държавния бюджет около шест милиарда форинта (27 млн. евро) годишно.

Мадяр е критикувал службата и преди. През 2025 г. той заяви, че ако партията му "Тиса" спечели изборите, новото правителство ще я закрие напълно.

Службата за защита на суверенитета беше създадена през февруари 2024 г. По закон институцията трябва да защитава политическото, икономическото и културното самоопределение на Унгария. Тя също трябваше да сигнализира за опити за чуждестранно влияние върху политическите решения.

В отговор на изявлението на Мадяр ръководството на службата каза, че закриването ѝ няма да премахне установените от нея проблеми. Според него чуждестранното политическо влияние и опитите за налагане на външна воля върху унгарското правителство и общество ще продължат. Службата твърди, че е била заплаха за онези, които не приемат Унгария като суверенна държава.