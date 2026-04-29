Мъж занесе скелета на сестра си в банката, за да докаже, че е мъртва

Мъж от Индия разказва, че е бил принуден да занесе костите на сестра си в банка, за да докаже смъртта ѝ, след като не е успял да изтегли спестяванията ѝ.

Видео от щата Одиша, на което се вижда как 52-годишният Джиту Мунда носи останките в банката, се превърна в сензация тази седмица и предизвика възмущение. Той заяви, че е направил това от отчаяние, след като многократно се е опитвал да получи достъп до парите, без да може да представи официално удостоверение за смърт.

Полицията заяви, че той е ексхумирал останките на жената, за да ги занесе в банката.

Банката отрече да е изисквала това, като заяви, че е поискала само документите, изисквани по закон. Добави, че инцидентът изглежда е бил причинен от липса на познания за процедурите и че парите вече са предадени на законните наследници.

Финансовата институция оспори и други части от твърденията на Мунда.

Инцидентът, станал в понеделник в окръг Кеонджар, привлече внимание, като мнозина критикуваха местните власти и банката за това, че не са помогнали на мъжа.

Министърът на финансите на Одиша Суреш Пуджари заяви, че случаят се разследва и че ще бъдат предприети мерки срещу управителя на клона във връзка с предполагаемото му поведение. Администрацията на окръг Кеонджар също изрази дълбока загриженост, като заяви, че защитата на правата и достойнството на хората е приоритет.

Мунда разказа пред BBC Hindi, че изпитанията започнали след смъртта на 56-годишната му сестра Калара по-рано тази година.

Няколко месеца преди смъртта си тя продала добитъка си и депозирала около 19 300 рупии (203 долара) в банката.

Мунда разказа, че след смъртта ѝ е посещавал клона на банката няколко пъти, но не е успял да получи достъп до парите.

„Когато управителят на банката отказа да ме изслуша и продължи да изисква доказателства, се разочаровах. Донесох скелета, за да докажа, че тя е починала", каза той.

Във видеото, което се разпространи в интернет, се вижда как той носи в банката пакет с костни останки, увит в чувал, и го оставя пред входа на сградата. Не е ясно кой е заснел видеото.

След като клипа предизвика възмущение, много хора посочиха бюрократичните пречки, свързани с достъпа до средствата на починал човек, особено когато той не е регистрирал наследник, който да претендира за тях. Други подчертаха по-широките трудности, с които се сблъскват селските семейства при работата с банковата система.

В Индия, ако титулярът на сметка почине, без да е посочил упълномощен представител, семействата трябва да представят документи като смъртен акт и доказателство за законно наследство, преди средствата да могат да бъдат освободени, а това е процес, който може да отнеме време, особено в отдалечени села, където достъпът до такива документи е ограничен.