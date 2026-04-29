Сърбия даде и отне гражданство на племенник на чеченския президент Кадиров за 4 дни

Сръбските власти дадоха гражданство на Якуб Закриев, племенник на чеченския президент Рамзан Кадиров, в края на април, а след това го отнеха четири дни по-късно, предава сръбската редакция на радио "Свободна Европа".

Решението за предоставяне на гражданство е взето от правителството на Сърбия, а документът е подписан от премиера Джуро Мацут и е публикуван в Държавен вестник на 24 април. На 28 април обаче решението за предоставяне на гражданство е отменено, отново с подпис от Мацут.

В документа за отнемане на гражданство правителството се позовава на член от Закона за общото административно производство, който гласи, наред с други неща, че решение може да бъде отменено „с цел отстраняване на сериозна и непосредствена заплаха за живота и здравето на хората, обществената безопасност, обществения мир и обществения ред или с цел отстраняване на смущения в икономиката".

Якуб Закриев е син на по-голямата сестра на Рамзан Кадиров. На 27-годишна възраст, през 2018 г., е назначен за кмет на Грозни, което го прави един от най-младите кметове в Руската федерация. През февруари 2020 г. е назначен за ръководител на администрацията на президента и правителството на републиката. След това става вицепремиер и министър на земеделието на Чечения. През юли 2023 г. беше обявено, че Закриев е назначен за директор на руския клон на компанията Danone, след като Русия конфискува компанията.

Според „Current Time", рускоезична телевизионна и цифрова мрежа, управлявана от радио "Свободна Европа", Закриев преди това е бил в списъците със санкции на САЩ и Великобритания.