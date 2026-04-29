Израел зове Лондон за решителни мерки след нападението с нож срещу евреи (Обновена)

Израел призова Великобритания да предприеме решителни и спешни действия след нападението с нож в Лондон, при което бяха ранени двама евреи, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Британското правителство вече не може да се преструва, че ситуацията е под контрол", заяви израелското външно министерство в социалната мрежа "Екс".

Израелският президент Ицхак Херцог осъди случилото се. Той определи ситуацията като недопустима и заяви, че е ужасен от атаката. "В една от големите западни столици вече е опасно евреин да се разхожда по улицата", каза той и добави, че е време светът да се противопостави на нарастващата омраза към евреите.

Двамата пострадали са мъже на около 30 и 70 години, съобщи британската полиция. Те са били намушкани в квартала Голдърс Грийн, където живее голяма еврейска общност.

От полицията заявиха, че двамата пострадали при нападението с нож в лондонски квартал с голяма еврейска общност, са настанени в болница и са в стабилно състояние, предаде Ройтерс.

Предполагаемият извършител на нападението в Голдърс Грийн е арестуван, съобщи по-рано днес организацията за защита на еврейската общност "Шомром".

В изявление на организацията, публикувано в "Екс", се посочва, че заподозряният е бил забелязан да тича, въоръжен с хладно оръжие, опитвайки се да атакува хора от еврейската общност. Служители на "Шомром" са го задържали. Пристигналите по-късно полицаи са използвали електрошок, добави групата.

Лондонската полиция заяви, че заподозряният е направил неуспешни опити да намушка и служители на реда.

Разследването се води от специални служители на антитерористичната полиция. Предстои да се установят всички обстоятелства по случая и да се провери дали нападението е свързано с тероризъм, пише в изявление на лондонската полиция.

Главният инспектор Люк Уилямс заяви, че "разследващите проверяват всички възможни мотиви".