ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дете почти губи зрението си след втренчване в екра...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22757980 www.24chasa.bg

Почина съоснователят на групата Hot Chocolate Тони Уилсън

Тони Уилсън КАДЪР: Екс/@1025TheBone

На 89-годишна възраст почина Тони Уилсън. Той е басист, композитор и съосновател на соул групата Hot Chocolate, съобщава Би Би Си. 

Заедно с фронтмена Ерол Браун Уилсън е съавтор на хитове като You Sexy Thing и Emma, които изстреляха групата на върха на класациите през 70-те години, преди той да я напусне, за да започне солова кариера. 

Групата беше и първата предимно чернокожа британска група, постигнала голям успех в класациите в Америка. 

Уилсън е починал в петък в дома си в Тринидад, потвърди семейството му в социалните медии.

„Татко ни напусна днес. Той остави след себе си много музика... завинаги", написа дъщеря му във фейсбук.

Тони Уилсън КАДЪР: Екс/@1025TheBone
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

