Почина съоснователят на групата Hot Chocolate Тони Уилсън

На 89-годишна възраст почина Тони Уилсън. Той е басист, композитор и съосновател на соул групата Hot Chocolate, съобщава Би Би Си.

Заедно с фронтмена Ерол Браун Уилсън е съавтор на хитове като You Sexy Thing и Emma, които изстреляха групата на върха на класациите през 70-те години, преди той да я напусне, за да започне солова кариера.

Групата беше и първата предимно чернокожа британска група, постигнала голям успех в класациите в Америка.

Уилсън е починал в петък в дома си в Тринидад, потвърди семейството му в социалните медии.

„Татко ни напусна днес. Той остави след себе си много музика... завинаги", написа дъщеря му във фейсбук.