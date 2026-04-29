Хакан Фидан критикува ЕС за европерспективата на Турция: Какво още чакате?

Турският външен министър Хакан Фидан критикува Европейския съюз за липсата на политическа воля за преразглеждане на Митническия съюз и перспективата на Турция за членство в Европейския съюз при геостратегическия и икономически потенциал на страната. Коментарите на турския външен министър бяха направени по време на посещението му в Австрия на пресконференция, излъчвана на живо в социалните мрежи.

Той попита защо след като има толкова много ползи от членството на Турция Европа не предприема действия в тази посока.

"Когато погледнем войната между Русия и Украйна, какво повече очаква ЕС от ролята и действията на Турция? Питам се защо след като има редица геостратегически, геополитически, геостратегически ползи, това членство не става факт? Разбира се, всяка история има две страни. Ние никога не сме искали да станем член, без да изпълним критериите за членство. Разбира се, че ще има условия, ако искаш да влезеш някъде. Изискванията ви се представят и когато ги изпълните, бивате приети. Но проблемът е следният: ЕС няма политическа воля да каже: ние сме съгласни да приемем Турция, когато изпълни критериите за членството. За съжаление тази политическа воля беше убита през 2007 г. от Никола Саркози. Европейската политическа воля, която беше заявена от Жак Ширак и Герхард Шрьодер, си отиде заедно със Саркози. Тоест, за да стигнем до фазата на оценка на постигнатото, трябва да има политическа воля", заяви Фидан.

Той обаче коментира, че Турция трябва да работи с Европейския съюз с оглед на развитието на геостратегическите проблеми.

"От едната страна е руско-украинската криза, от другата - кризата в Близкия Изток, Ормузкия проток, ситуацията в региона ни, продължаването на стабилността на Балканите, търговският обмен помежду ни, усилията за обща търговия. Какво ще правим заедно в НАТО? Как ще създадем архитектурата на новата европейска сигурност? Как ще развием конкурентоспособността? Има толкова много теми, когато съберете на едно място Турция и Европейския съюз. Става дума за население от 500 млн. души", каза Фидан.

Той подчерта, че Турция винаги е искала да бъде в добри отношения с Европейския съюз, а ако се стигне до преразглеждане на Митническия съюз, търговският обмен ще нарасне от 250 на 500 млрд. долара.

По отношение на войната между Иран и САЩ и Израел турският външен министър определи предстоящите дни като решаващи.

"Предстоящите дни са много важни по отношение на изясняването на позициите на САЩ и Иран и възможността за постигане на мир между тях", каза Хакан Фидан.

Според него е изключително важно намерението и на двете страни да прекратят огъня, да постигнат траен мир и да действат с желание за отваряне на Ормузкия проток.

"Тук има детайли около въпроси, които трябва да бъдат решени. Имам доверие на нашите братя от Пакистан. Нашата подкрепа ще продължи", увери турският външен министър.