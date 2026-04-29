Черен дъжд, токсичен въздух и смърт на птици - поразена руска рафинерия заплашва Черно море с екокатастрофа (Обзор)

Местни се оплакват от мазут, който се лепи по кожата и животните

Гъсти облаци токсичен дим, видими от Космоса, черен дъжд, масова смърт на птици - това е реалността в руския пристанищен град Туапсе, след като Украйна няколко пъти през последните седмици порази рафинерията там.

Индустриалният град на черноморското крайбрежие е дом както на около 60 хил. души, така и на голямо съоръжение за преработване на нефт, собственост на енергийния гигант “Роснефт”. В началото на седмицата рафинерията

беше ударена за трети път този месец

от украински дронове, което предизвика огромен пожар и принуди хората в района да се евакуират.

Наред с това предишните удари в Туапсе причиниха и голям разлив на нефт в морето, а жителите съобщиха, че върху града вали черен дъжд, който оставя следи от мазут навсякъде, съобщи Moscow Times. Още след първата атака Кремъл обвини Украйна, че “допълнително увеличава недостига на петрол на световните енергийни пазари и провокира по-нататъшна дестабилизация”.

Сега Киев отново потвърди, че стои и зад ударите от вторник, като военни отбелязаха, че подобни рафинерии са помогнали за финансирането на руската инвазия. За да изгасят огромния пожар в Туапсе, са били мобилизирани над 160 пожарникари. Според властите както огнеборците, така и другите спасители работят в “изключително трудни условия”, докато в града е налице извънредно положение.

Губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратиев отбеляза, че основният приоритет е “да опазим живота и здравето на жителите и посетителите на града”. В сряда беше обявено, че към общо 360 специалисти, които работят на място, за да обезопасят района, ще се притекат на помощ още 300 от шест области.

Непосредствено след атаката през изминалата седмица местните жители на Туапсе съобщиха, че над града вали черен дъжд, из въздуха се носи миризма на изгоряло, а освен това се наблюдава и масова смърт на птици. Тогава властите призоваха хората да държат прозорците си затворени и да ограничат времето си навън.

Една от най-сериозните последици след пожара в рафинерията е мазутът в атмосферата. “Моля ви, кажете ми какво да правя. Двете ми котки и кучето ми са покрити с мазут. Как мога да ги измия? Страдат. Особено кучето. Опитах се да ги измия с олио, но не работи”, пише една от жителките на Туапсе в местна телеграм група. Доста от публикациите търсят същия отговор: “Детето играе в двора едва 10 минути. Ръцете му са изцяло покрити с мазут”.

Според еколози черният дъжд се образува, когато сернистите и азотните съединения, отделени при изгарянето на нефт, се натрупват в атмосферата и падат под формата на замърсени валежи. Те

могат да съдържат сажди и смес от токсични химикали,

включително бензен, толуен и ксилен. Краткосрочното излагане може да дразни белите дробове, да предизвика кашлица и да изгори кожата и лигавиците, но при продължително излагане се увеличава рискът от рак и от неврологични разстройства.

Освен последици за здравето нефтеният разлив, причинен от атаката, има потенциала да прерасне в екокатастрофа. Според еколога Евгений Витишко замърсяването вече се е разпростряло на 77 км по крайбрежието на Черно море, като има вероятност разливът да достигне градовете Сочи и Геленджик и да съсипе плажовете там.

Черно море е изправено пред сериозно замърсяване и от руски атаки. Москва често поразява украински електроцентрали и пристанища в Одеса. Последната атака на Кремъл в понеделник например доведе до разлив на 6000 тона слънчогледово олио в Черно море.

