Чарлз III очарова Тръмп с хумор и дипломация (Обзор)

Монархът подари на президента камбана от подводница

“Ако не бяхме ние, сега щяхте да говорите на френски”, пошегува се крал Чарлз III на тържествената държавна вечеря в Белия дом във вторник. С характерния за британците хумор, уроци по история и изтънчени забележки, почти звучащи като комплимент, монархът успя да грабне и очарова Доналд Тръмп на събитието.

Западни издания определиха случилото се като уникална демонстрация на дипломация, която малцина лидери могат да постигнат при срещите си с респектиращата личност на републиканеца, за когото е известно, че обича да сплашва събеседниците си.

Вечерята беше кулминацията на тридневната визита на Чарлз III и съпругата му кралица Камила в САЩ. Още в самото начало на словото си Чарлз III призна, че не е могъл да не забележи ремонта на източното крило на Белия дом, като разсмя гостите с ироничната си забележка, че британците са “направили своя малък опит за преустройство на сградата”, когато войските им подпалват резиденцията през войната от 1814 г.

Може би шегата на вечерта беше, когато кралят благодари на домакина си за пиршеството.

“Благодаря ви за прекрасната вечеря, бих казал, че тя е значително подобрение след Бостънското чаено парти” - препратка към бунтовниците от бившите тринадесет колонии, които изхвърлили около 300 каси британски чай в пристанището на Бостън през 1773 г.

Напълно в границите на приятелското отношение монархът захапа Тръмп и за някои от противоречивите му коментари спрямо Европа.

“Всъщност, г-н президент, наскоро вие отбелязахте, че ако не бяха САЩ, европейските страни щяха да говорят немски. Държа да кажа, че ако не бяхме ние (британците), вие щяхте да говорите на френски” - отнася се до Парижкия договор от 1763 г., който слага край на Седемгодишната война и спасява британските колонии в Америка от французите.

Най-любопитният момент на вечерята беше, когато кралят подари на президента позлатената камбана от подводницата “Тръмп” от времето на Втората световна война. Жестът беше определен от Чарлз III като знак за общата история и блестящото бъдеще на двете страни.

Дрескодът на вечерта беше бяла вратовръзка за мъжете и пролетно розово за жените. Украсата, декорациите и менюто бяха организирани от първата дама Мелания, а гостите бяха над 130.

