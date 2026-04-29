Тръмп обмисля удължаване на морската блокада на Иран с още няколко месеца

Доналд Тръмп в Овалния кабинет СНИМКА: Екс/ @Scavino47

Американският президент Доналд Тръмп обмисля удължаване на морската блокада на Иран с още няколко месеца

Това е било съобщено на ръководители от петролната индустрия по време на среща с президент Тръмп, заяви служител на Белия дом.

Участниците в срещата в Белия дом, която се състоя на 28 април и за която първи съобщи Axios, обсъдиха „мерките, предприети от президента Тръмп за стабилизиране на световните петролни пазари, както и стъпките, които бихме могли да предприемем, за да продължим настоящата блокада с месеци, ако се наложи, и да сведем до минимум въздействието върху американските потребители", каза служителят, който пожела да остане анонимен, съобщава Би Ти Ви.

Изявлението идва на фона на обвинения от страна на американския президент Доналд Тръмп, че Иран също е нарушил примирието чрез атаки срещу кораби

„Президентът се среща често с ръководители от енергийния сектор, за да получи обратна връзка от тях относно вътрешните и международните енергийни пазари", обясни той, като темите включват „вътрешното производство, напредъка във Венецуела, петролните фючърси, природния газ и корабоплаването".

Министърът на финансите Скот Бесент беше „домакин на срещата", заяви служителят и добави, че в нея са участвали и вицепрезидентът Джей Ди Ванс и шефът на кабинета Сюзи Уайлс.

Американският петролен гигант Chevron потвърди пред АФП, че неговият главен изпълнителен директор Майк Уърт е присъствал на срещата.

Световните цени на суровия петрол скочиха след медийни съобщенията, че Тръмп обмисля удължаване на блокадата на Иран. Цената на сорта „Брент" премина над 115 долара за барел, а американският бенчмарк WTI се доближи до 105 долара.

