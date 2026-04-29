Над 1,2 млн. в Ливан са застрашени от глад заради ...

Полицията в Англия задържа 6-има от религиозна секта за сексуално насилие и робство

1912
Жертвите на съвременното робство се увеличават. СНИМКА : Pixabay

Полицията във Великобритания задържа шест души в рамките на разследване на твърдения за сексуално насилие, принудителни бракове и съвременно робство, за които се предполага, че са извършвани в религиозна общност в Северозападна Англия, предаде ДПА.

Около 500 служители на реда са участвали в акции в Крю, графство Чешър, като заподозрените са предполагаеми членове на религиозното движение „Ахмади религия на мира и светлината", чието седалище е в града.

Полицията в Чешър съобщи, че са задържани четирима мъже и две жени с американско, мексиканско, италианско, испанско и британско гражданство.

Религиозната общност „Ахмади", свързана с клон на исляма, е базирана в бивше сиропиталище в Крю, където живеят около 150 души. Бяха претърсени и други два имота в района, свързани с заподозрените. Обиските бяха извършени, след като през март тази година една жена повдигна обвинения за изнасилване и сексуално насилие, докато е била част от религиозната общност „Ахмади" през 2023 г. Всички предполагаеми престъпления са свързани с една жертва, съобщава БТА.

Религиозната група „Ахмади" се е преместила в Чешър през 2021 г. от Швеция, като тогава е купила бившото сиропиталище и се настанила в него. Тя е основана от Абдула Хашем, който има египетско и американско гражданство.

Четете още

Още от Европа

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)