Лондонската полиция: Атаката срещу двама евреи е терористичен акт

Лондонската полиция съобщи, че атаката срещу двама евреи е терористичен акт, а нападателят има история с прояви на насилие.

Началникът на лондонската полиция Марк Роули заяви, че 45-годишният заподозрян за нападението с нож в Лондон, при което бяха ранени двама евреи, имал история на сериозни прояви на насилие и психически проблеми в рамките на поредната антисемитска атака в града, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес и БТА.

Двама евреи бяха намушкани в Лондон при инцидент, който полицията определи като терористичен акт.

По време на пресконференция Роули заяви, че това е „ужасяващ акт на насилие", насочен срещу еврейската общност.

Столичната полиция съобщи, че в резултат на нападението в квартала Голдърс Грийн, двама мъже на възраст 34 и 76 години, които са били атакувани са хоспитализирани. Антитерористичните служби разследват дали нападенията са свързани с неотдавнашните палежи на синагоги и други еврейски обекти в британската столица.

„Нападенията срещу нашата еврейска общност са нападения срещу Великобритания", каза премиерът Киър Стармър.

Неправителствената организация за сигурност „Шомрим" съобщи, че заподозрян „е бил видян да тича по "Голдърс Грийн Роуд", въоръжен с нож, и да се опитва да намушка еврейски граждани". Тя посочи, че заподозряният е бил задържан от членове на организация и арестуван от полицията, която е използвала електрошок срещу него. Записите от камерите за наблюдение показаха мъж с кипа (традиционна еврейска шапка) до автобусна спирка, преди минувач с нож да се нахвърли върху него.

Полицията заяви, че заподозряният е опитал да намушка и полицейски служители, но те не са били ранени. Те работят по установяване на националността и миналото на заподозряния, а главният инспектор Люк Уилямс заяви, че „разследващите разглеждат всички възможни мотиви".