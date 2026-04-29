Над 1,2 млн. в Ливан са застрашени от глад заради войната

Очаква се над 1,2 милиона души в Ливан да се сблъскат с остър глад вследствие на последната война между Израел и Хизбула, се казва в доклад, подкрепен от ООН.

Цифрата бе обявена в съвместно изявление на Организацията на ООН за прехрана и земеделие, Световната програма по прехраната и министерството на земеделието на Ливан.

Очаква се около „1,24 милиона души – почти един на всеки четирима от анализираното население – да се сблъскат с продоволствена несигурност" на кризисно ниво или по-лошо между април и август 2026 г., заявиха те. Те се позоваваха на анализ на Интегрираната класификация на фазите на продоволствената сигурност (IPC), подкрепяна от ООН група, която наблюдава глада и недохранването, предаде АФП.

Това бележи „значително влошаване" в сравнение с положението преди избухването на войната през март, „когато според оценки 874 000 души, или около 17% от населението, са били изложени на остра продоволствена несигурност", се посочва в изявлението. „Влошаването се дължи на конфликта, разселването и икономическия натиск", се отбелязва в него, цитира БГНЕС.

Примирието, в сила от 17 април, сложи край на шестседмичната война между Израел и подкрепяната от Иран Хизбула, която според властите е отнела живота на над 2500 души в Ливан и е принудила над един милион души да напуснат домовете си.

Израелските сили провеждат операции в Южен Ливан, близо до границата, където на жителите е било казано да не се връщат, а двете страни продължават да обменят огън въпреки примирието.

„Без трайна и навременна хуманитарна помощ и подкрепа за издръжката на населението е вероятно острата продоволствена несигурност да се задълбочи", се допълва в изявлението