САЩ отпускат 100 млн. долара за ремонт на саркофага на "Чернобил"

2272
Саркофагът на АЕЦ "Чернобил". СНИМКА: WIKIMEDIA COMMONS

САЩ отпускат 100 млн. долара за финансирането на ремонта на повредения саркофаг около АЕЦ „Чернобил", съобщи украинският министър на енергетиката Денис Шмигал в публикация в „Телеграм" (Telegram), цитирана от Ройтерс.

Общите разходи по ремонта се очаква да достигнат около 500 млн. евро.

Финансирането е било обсъдено на международна донорска конференция с участието на партньорски държави, съобщи БТА.

През февруари миналата година безпилотен летателен апарат удари стоманено-бетонната конструкция, която покрива разрушения реактор. Украинските власти обвиниха Русия за атаката, което беше отхвърлено от Москва. Службата за сигурност на Украйна потвърди, че отломки от руски ударен дрон тип "Шахед" "Геран-2" са били открити във и близо до защитната структура. Експерти смятат, че атаката срещу централата е била умишлена.

По данни на Киев при удара е била повредена херметичната изолация на съоръжението. Въпреки че не е отчетено изтичане на радиация, Международна агенция за атомна енергия посочи след инспекция, че конструкцията вече не може да изпълнява напълно основните си функции за безопасност.

Завършената през 2019 г. защитна обвивка има за цел да предотвратява изтичането на радиоактивни вещества от четвърти реактор, където на 26 април 1986 г. се случи най-тежката гражданска ядрена авария в историята.

От началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г. районът около централата нееднократно е бил засегнат от военни действия. Руските сили за кратко окупираха зоната, а електрозахранването на обекта беше прекъсвано многократно.

Четете още

Още от Свят

Здраве

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)