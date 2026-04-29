ЕП обсъди "опасността от нормализиране на отношенията с Русия"

Европейският парламент (ЕП) обсъди по време на дебати днес в рамките на пленарната си сесия в Страсбург "опасността от нормализиране на отношенията с Русия", включително що се отнася до участието на тази страна в големи културни и спортни събития.

Представителите на по-големите политически групи в ЕП, включително на десноцентристката Европейска народна партия, Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент, либералната "Обнови Европа", Зелените и Европейските консерватори и конформисти, се обявиха против възстановяването на културните и спортните връзки със страната, тъй като според тях това би легитимирало руските власти, докато те продължават войната срещу Украйна.

Руският президент Владимир Путин използва спортистите за свои политически цели, отбеляза австрийският евродепутат от групата на социалистите и демократите Ханес Хайде. Той подчерта, че не е приемливо да му се позволява да прави това.

Представителите на Левицата, дясната група "Патриоти за Европа" и "Европа на суверенните нации", както и някои независими евродепутати, от своя страна, се обявиха против, по думите им, политизирането на културата и спорта, които "трябва да градят мостове". Някои от ораторите попитаха защо не се предприемат аналогични мерки против САЩ и Израел, които са нападнали Иран, а други поставиха под въпрос самата тема на дебатите.

Еврокомисарят по въпросите на младежта, културата и спорта Глен Микалеф подчерта, че освен брутална война срещу Украйна, Русия води и хибридна война, която включва културата и спорта. Пред нас има два възможни избора: да нормализираме агресора и да станем негови съучастници или да не го толерираме, обобщи Микалеф, който представляваше на дебатите Европейската комисия.

Той разкритикува конкретно допускането на руските и беларуските спортисти да участват под националния флаг на страните си на Зимните параолимпийски игри в Милано-Кортина, както и решението Русия отново да бъде поканена на Биеналето във Венеция. ЕС ще оттегли финансирането си за това голямо културно събитие, ако решението не бъде оттеглено, предупреди Микалеф, съобщи БТА.

Участие в дебатите взеха и двама български евродепутати: Петър Волгин от "Патриоти за Европа"/"Възраждане" и Никола Минчев от "Обнови Европа"/ПП-ДБ.

В своето изказване Петър Волгин каза, че само "фанатизирани до степен на безумие" личности биха твърдели, че нормализирането на отношенията с една суперсила е опасно. Евродепутатът също направи паралел с исторически събития, като бе посочено, че докато навремето нацистите са прогонвали таланти заради техния еврейски произход, днес се наблюдават случаи на отменени концерти само заради участието на руски артисти.

Волгин разкритикува и културната политика на Европейския съюз. "В същото време (докато се забранява участието на руски културни дейци - бел. ред.), средства от данъкоплатците в ЕС финансират представления без художествена стойност", подчерта той.

В противовес на това мнение бе Никола Минчев. В изказването си депутатът от "Обнови Европа" попита защо Русия трябва да бъде "възнаграждавана", докато продължава да убива цивилни и унищожава спортна инфраструктура в Украйна. Според него нормализирането на отношенията в този момент би означавало легитимиране на руските действия.

Минчев подчерта, че в живота на творците и спортистите в Киев и в цяла Украйна "няма нищо нормално". "Не трябва да се правят отстъпки пред насилието и не може да има връщане към възстановяване на нормалните отношения" с Русия, категоричен беше той.

На Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина през февруари 2026 г. няколко руски и беларуски спортисти се състезаваха в различни дисциплини под неутрален флаг. На Зимните параолимпийски игри през следващия месец Русия участва под собствения си флаг – за първи път той бе издигнат на международно спортно събитие от началото на пълномащабната ѝ инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

Утре е предвидено Европейският парламент да гласува резолюция за гарантиране на отчетност и справедливост във връзка с непрестанните руски атаки срещу цивилни украинци. Това би позволило на ЕС да се присъедини към конвенцията за създаване на международна комисия за искове във връзка с войната на Русия срещу Украйна.