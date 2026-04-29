Путин готов да спре огъня с Украйна за Деня на победата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руският президент Владимир Путин е готов да спре огъня срещу Украйна за Деня на победата, 9 май.

Това е датата, на която Русия отбелязва победата на Съветския съюз над нацистка Германия във Втората световна война, съобщи Кремъл.

В телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп, Путин е заявил, че е готов „да обяви прекратяване на огъня за времето на честванията на Деня на победата", съобщи дипломатическият съветник Юрий Ушаков пред журналисти.

„Тръмп активно подкрепи тази инициатива, отбелязвайки, че празникът символизира нашата обща победа", заяви Ушаков, цитира NOVA.