Шефът на иранския парламент: САЩ искат да разрушат Иран отвътре, трябва ни единство

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф днес призова за единство пред САЩ и военноморската им блокада, която по думите на влиятелния политик има за цел да "всее разделение" и да "разруши" Иран отвътре, предаде Франс прес

Галибаф посочи, че действията на врага са навлезли в "нов етап". Цел е "да засилят икономическият натиск и вътрешното разделение чрез военноморската блокада и медийния шум, да ни отслабят и дори да ни тласнат към вътрешен колапс", каза Галибаф.

Американският президент Доналд Тръмп "разделя страната на две групи: твърдолинейни и умерени, след което веднага започва да говори за военноморска блокадата, за да принуди Иран да се подчини чрез икономически натиск и вътрешни раздори", подчерта председателят на парламента. "Единственият начин да се противопоставим на този нов вражески заговор е да запазим единство", каза в заключение Галибаф, цитиран от БТА.

Иранското ръководство претърпя значителни загуби от началото на израелско-американските удари срещу страната. Върховният лидер Али Хаменей и командирът на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) Мохамад Пакпур бяха убити на 28 февруари в първите часове на конфликта, а секретарят на Висшия съвет за национална сигурност Али Лариджани загина през март. Моджтаба Хаменей, който бе избран за върховен лидер на мястото баща си, не се е появявал публично, откакто застана начело на Ислямската република.

Халибаф придоби популярност в началото на войната и беше главен преговарящ по време на единствените досега преки преговори между САЩ и Иран.

САЩ блокираха на иранските пристанища в отговор на затварянето на Ормузкия проток от страна на КГИР.

Според високопоставен служител на Белия дом Тръмп е споменал във вторник, по време на среща с ръководители от петролния бранш, че е възможно блокадата да продължи няколко месеца.