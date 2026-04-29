Захарова в атака: България подкрепя терористите в Черно море

"След атаката с украински безпилотни летателни апарати срещу Туапсе черноморските държави от НАТО трябва да се замислят, че подкрепят терористи. Това е екологичен удар по Черно море. Някой в България и Турция мисли ли за това?"

Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС.

Изявлението дойде, след като през нощта на 28 април украинска атака с дронове предизвика голям пожар в рафинерията в Туапсе. Жителите на най-близките до огъня улици са били евакуирани. В целия Туапсински общински окръг е въведено извънредно положение на регионално равнище.

"Оказва се, че с политическата си подкрепа, финансирането, директните доставки на оръжие и всякаква информационна помощ, те допринасят за удар по морето, което мие страните им, за екологичен удар по Черно море.", продължи с атаката си Захарова.

Захарова каза, че държавите от НАТО, разположени по бреговете на Черно море, трябва колективно да споделят отговорността за решенията на алианса да снабдява Украйна с оръжие.

"Това е екологичен удар по Черно море. Някой в България и Турция мисли ли за това? Някой задава ли въпроси за какво, взимайки пари от своите данъкоплатци, те ги превеждат там, към Банкова (улица в Киев, известна като административен център на властта в Украйна - бел.ред.)? Явно не мислят, но би трябвало", подчерта Захарова.

„Както каза руският президент Владимир Путин, ударът на ВСУ по Туапсе може да доведе до сериозни екологични последици. Това още веднъж показва терористичната същност на киевския режим и пълното игнориране на този факт от международните екологични организации", добави Захарова.