Руската армия атакува Одеса с дронове

Взривове отекнаха в Одеса в резултат на атака с дронове, съобщиха местните Телеграм канали.

Над 25 дрона атакуват украинския черноморски град от акваторията на Черно море, съобщават още.

Местните власти призовават гражданите да се укриват в бомбоубежища.

Въздушната тревога бе обявена в 23:21 часа, посочи БТА.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.