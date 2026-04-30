Бившият шеф на ФБР Джеймс Коми се яви във федерален съд във Вирджиния по две обвинения

Бившият директор на ФБР Джеймс Коми се яви във федерален съд във Вирджиния ден след като му бяха повдигнати обвинения за публикация в социалните мрежи, която според прокуратурата съдържа заплаха към президента Доналд Тръмп, съобщи Ройтерс.

Коми се е явил в съда по две обвинения - за отправяне на заплаха срещу живота на президента и за разпространяване на заплахи между отделни щати. По време на краткото съдебно заседание той не направи изявление. Неговият адвокат Патрик Фицджералд заяви, че делото представлява "наказателно преследване с цел отмъщение", т.е. опит Коми да бъде санкциониран за упражняване на законните си права.

Федерален магистрат постанови освобождаването му без налагане на специални ограничения. Очаква се следващото заседание да се състои в Северна Каролина, където федерално жури внесе обвинителния акт вчера. Самият Коми заявява, че е невинен и ще оспорва обвиненията в съда, посочи БТА.

Случаят се разглежда като част от подновения натиск на Министерството на правосъдието при управлението на Тръмп да търси наказателна отговорност от хора, възприемани като негови политически противници. Миналата година Тръмп спомена Коми по име в публикация, в която призова за повдигане на обвинения срещу свои опоненти.

Обвиненията са свързани с публикация на Коми в Инстаграм от май миналата година, на която е имало миди, подредени на плажа така че образуват числата 86 и 47. Числото 86 е жаргонен израз, произхождащ от ресторантьорството, който може да означава "да се отървеш от някого" или "да го изгониш", а 47 се тълкува като препратка към Тръмп като 47-ия президент на САЩ.

Според обвинителния акт посланието би било възприето като заплаха към президента. Коми е изтрил публикацията малко след публикуването ѝ, като обясни, че я е възприемал като политическо послание и не е знаел, че числата могат да бъдат свързвани с насилие.

Коми, който отдавна е в конфликт с Тръмп, вече е бил обект на две наказателни производства от Министерството на правосъдието по време на втория мандат на Тръмп. По предишно дело федерален съдия прекрати производството, в което беше обвинен, че е лъжесвидетелствал пред Конгреса.

В продължение на години Тръмп критикува Коми за ролята му в разследването на ФБР за предполагаеми връзки между първата му президентска кампания през 2016 година и руски представители.

Тод Бланш, временно изпълняващият длъжността главен прокурор, предприе бързи действия за изпълнение на исканията на Тръмп за повдигане на обвинения, след като предшественичката му Пам Бонди беше отстранена отчасти заради липса на достатъчно бърз напредък по тези случаи.

Откакто Бланш пое поста през април, Министерството на правосъдието повдигна обвинения срещу "Правния център за борба с бедността в южните щати" (Southern Poverty Law Center). То също така публикува доклад за предполагаеми нарушения при предишни дела срещу активисти против абортите и обвини бивш служител на Националните здравни институти в укриване на документи, свързани с изследванията по време на пандемията от КОВИД-19.