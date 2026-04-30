Тръмп обмисля намаляване на американските войници в Германия

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че обмисля намаляване на броя на американските войници в Германия, предаде Франс прес.

Това изявление на американския лидер бе предшествано от негов спор с германския канцлер Фридрих Мерц във връзка с войната с Иран, посочи БТА.

"Съединените щати понастоящем изучават и изследват възможността да бъде намален броят на войниците ни в Германия. Решение ще бъде взето много скоро", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл".

През 2024 година в Германия имаше повече от 35 хиляди американски войници, но според германски медии числеността им понастоящем е близо 50 хиляди души.

И двата президентски мандата на Доналд Тръмп се характеризират с открити критики по отношение на НАТО и със заплахи да бъде намален броят на американските войници в Германия и в други европейски страни.

Изявлението бе направено ден след критики на Тръмп по отношение на канцлера Мерц.

Тръмп обвини Мерц, че не знае какво говори по иранския въпрос, след като германския лидер каза, че американците не показват видимо да имат каквато и да било стратегия в Иран и че Иран унижава САЩ.

След критики на Тръмп към Мерц американският държавен секретар Марко Рубио разговаря вчера по телефона с германския министър на външните работи Йохан Вадефул.

Вадефул и Рубио обсъдиха Иран и необходимостта от гарантиране на свободно корабоплаване през Ормузкия проток.

Фридрих Мерц се опита вчера да намали напрежението с Тръмп, като каза, че отношенията му с американския президент си остават добри въпреки пререканията за Иран.