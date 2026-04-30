Властите в Сирия задържаха бивш генерал от времето на Башар Асад, обвинен в участие в химическите атаки в Източна Гута през 2013 г., съобщи сирийският вътрешен министър Анас Хасан Хатаб, цитиран от Франс прес.

"Аднан Абуд Хилвех, един от ключовите офицери, отговорни за бруталната химическите атаки в Източна Гута през 2013 г. сега се намира в затвор на антитерористичната служба", написа Хатаб в социалната мрежа "Екс".

Според данни на американското разузнаване жертвите на обгазяването с бойното отровно вещество зарин, използвано в предградието на Дамаск Източна Гута, са повече от 1000. Атаката се приписва на правителството на Башар Асад. Властите, управлявали по това време, отричат да имат някаква съпричастност и обвиняват бунтовниците за химическата атака.

Хилвех е един от тримата сирийски генерали, срещу които през 2022 година Държавният департамент на САЩ повдигна обвинения за съпричастност към "груби нарушения на правата на човека, а именно явното лишаване от правото на живот на най-малко 1400 души в Гута". ЕС и Великобритания също са наложили санкции срещу Хилвех, посочи БТА.

В хода на продължилата 13 г. сирийска гражданска война са убити повече от 1,5 млн. души и още милиони са били принудени да напуснат домовете си.