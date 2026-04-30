Бившият държавен секретар на САЩ Антъни Блинкън получи висше германско отличие

Бившият германски канцлер Олаф Шолц връчи вчера в Ню Йорк германския Федерален кръст за заслуги на бившия американски държавен секретар Антъни Блинкън, предаде ДПА.

Шолц благодари на Блинкън за изключителното партньорство, като го нарече колега със сходни виждания, боен другар и приятел на свободата. Шолц каза, че се гордее, че е работил с Блинкън, посочи БТА.

Блинкън беше държавен секретар на САЩ по времето на президента Джо Байдън, от 2021 до 2025 г., включително по времето, когато Шолц беше федерален канцлер на Германия.

Бившият държавен секретар каза, че приема отличието като признание за многото американци и германци, работили заедно в продължение на 80 години и показали на света какво може да бъде постигнато, когато и двете страни споделят едни и същи фундаментални ценности.