Въоръжен с чук рани петима в Токио

Въоръжен с чук мъж рани петима души в Токио, предаде Франс прес, като се позова на днешна информация на японски медии.

Съобщава се, че нападателят е ударил един младеж по лицето и че сред ранените има трима полицаи, посочи БТА.

Извършителят е избягал.

Четиридесет и четири годишният заподозрян е атакувала двама младежи близо до дома си. Единият пострадал е със сериозно нараняване на лицето, а другият е леко ранен в рамото.

Няколко полицаи дошли на място, при което заподозреният ги напръскал с неизвестно вещество. Трима служители на реда са ранени при конфронтацията.