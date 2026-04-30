Бивш полицай в опасна психоигра със сериен убиец

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
САЩ повдигнаха обвинение на губернатора на мексикански щат за връзки с наркокартел

Американското министерство на правосъдието във Вашингтон СНИМКА: АРХИВ

Американското министерство на правосъдието заяви вчера, че е повдигнало обвинения на губернатор на мексиканския щат Синалоа - Рубен Роча, и на други сегашни и бивши представители на мексиканските власти заради предполагаеми връзки с наркокартела Синалоа, предаде Ройтерс.

Министерството каза, че Роча и останалите предполагаемо са участвали в заговор за внасяне на големи количества наркотици в САЩ в замяна на политическа подкрепа и подкупи, посочи БТА.

Офисът на Роча заяви, че все още не е информиран за обвиненията и че не разполага с допълнителна информация.

Според американското министерство на правосъдието Роча е бил избран за губернатор през 2021 година с помощта на фракция на картела Синалоа, ръководена от синовете на основателя на картела Хоакин Гусман, известен с прякора си Ел Чапо.

Американското министерство на правосъдието във Вашингтон СНИМКА: АРХИВ

Още от Свят

Здраве

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)