Военните ще информират Тръмп за нови опции по отношение на Иран

Доналд Тръмп

Американският президент Доналд Тръмп ще бъде информиран днес за нови планове за потенциални военни действия срещу Иран от командира на Централното военно командване на американските въоръжени сили Брад Купър, предаде новинарският портал "Аксиос", цитиран от Ройтерс.

Белият дом засега не е откликнал на молба за коментар, посочи БТА.

Централното командване е подготвило план за "кратка и мощна" серия от удари по Иран, вероятно по инфраструктурни обекти.

Вашингтон се надява по този начин да направи Иран по-гъвкав на масата за преговори по ядрените въпроси.

Друг план, който се очаква да бъде представен на Тръмп, включва превземане на част от Ормузкия проток, за да бъде той отворен наново за търговско корабоплаване.

Може да бъде обсъдена също и възможността за операция на специалните сили, които да установят контрол върху обогатения до изключително висока степен уран, с който разполага Иран.

