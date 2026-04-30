Докладчикът за Северна Македония в ЕП Томас Вайц иска поправка в доклада

Поправката в доклада на ЕП за напредъка на Северна Македония, свързана с дефинирането на това дали вторият протокол с България е част от преговорната рамка, все още е в текста на доклада, защото въпросът „предизвиква дискусии", възможно да бъде модифицирана, но докладчикът за Северна Македония в ЕП Томас Вайц заяви, че се надява, че по този въпрос в ЕП "ще бъде намерен общ език", посочи БТА.

„Не става дума нито за това дали заемам нечия страна, без значение дали едната или другата интерпретация е истинската, но фактът, че има различни интерпретации и няма пълна яснота от страна на Съвета на ЕС ме мотивира да внеса тази поправка. Тя все още стои в текста, да видим дали „ще преживее", може да я модифицираме допълнително, но ни е необходима яснота какво ЕС очаква Северна Македония да изпълни. Това трябва да бъде изяснено и виждам, че вече предизвиква дискусии в Съвета на ЕС, чувам, че има дискусии и между дипломатите, както и в ЕК. Дискусията е „на масата" и ни трябва яснота. Както и да завърши това, за мен, като човек, който подкрепя Северна Македония в европейския й път е важно да знам какви са исканията и това трябва да бъде разяснено. Поправката все още е в доклада. Очаквам тежки преговори, но в края на краищата това е въпрос на мнозинство. Аз съм човекът, който подготвя доклада, който преговаря за него, но крайното решение винаги е демократично. Но съм доста сигурен, че ще намерим общ език по този въпрос. Може би ще трябва да я модифицираме, но да видим, това е част от преговорите", заяви Томас Вайц в интервю за ТВ "Канал 5"

В отговор на въпрос дали и тази година очаква проблеми при приемането на доклада за напредъка на Северна Македония, Вайц отговори, че „в нонпейпъра и в писмото, което българските евродепутати са изпратили до председателя на ЕП" може да се види, „че все още има силни емоции свързани билатералните въпроси".

Докладчикът в ЕП за Северна Македония посочи, че докладът му ще бъде критичен, но също така ще бъде отбелязан и напредъкът на страната.

„Аз съм заинтересован от въпросите, свързани с ЕС. Билатералните въпроси, които на практика всички държави в ЕС имат, трябва да се решават на билатерално ниво. И в тази връзка очаквам този доклад първо „да преживее" и второ да бъде гласуван с голямо мнозинство, ако има някакви възражения от българските евродепутати, смятам, че демократичното мнозинство е това, което накрая е важно", заяви Вайц.

По думите му „все още" няма закани, свързани със сигурността му, каквито твърдеше, че е получил по време на обсъждането на предишния доклад за Северна Македония, но финалните преговори и документите ще станат публични в края на тази седмица и е подготвен „за някакъв „удар в лицето", което „за съжаление е част от работата" в ЕП.

„Тези въпроси са толкова изпълнени с емоции, хората са емоционални. Но все пак закани към политици не решават нищо. Надявам се, че българските колеги или българските политици ще могат да заявят своите критики, това е легитимно, но да се въздържат от лични нападки и лични закани", посочи Вайц.

Докладчикът на ЕП за Северна Македония беше потърсен за интервю, след като за „Евронюз България" заяви, че в Северна Македония не се изпълняват реформите и страната има вероятност да загуби 49 млн. евро. Това предизвика сериозно политическо напрежение в страната и размяна на реплики между управляващи и опозиция.

За Канал 5 Вайц заяви, че интервюто за българската медия е отпреди седем седмици и отразява ситуацията с реформите към началото на м. март, но от тогава има „някакъв напредък", а Северна Македония има време до юни, когато изтича гратисния период, да осъществи необходимите реформи, за да не изгуби средствата от Плана за растеж на Западните Балкани.

По думите на Вайц за Канал 5 само две от десетте стъпки, свързани с реформите са изпълнени, някои от реформите продължават, времето е кратко, но той се надява, че правителството на Северна Македония ще успее да изпълни заявените реформи.