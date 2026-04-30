Над 20 дрона атакуваха Одеса, има ранени

Четирима души са пострадали в резултат на масираната атака с дронове в полунощ в Одеса, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

Масираната атака в украинския черноморски град продължава, над 20 дрона атакуват града от акваторията на Черно море, съобщават в местните канали в Телеграм.

Щети са нанесени на градско училище, пететажен блок и частни къщи, информират още местните канали, посочи БТА.

Местните власти призовават гражданите да се укриват в бомбоубежища.

Въздушната тревога бе обявена в 23:21 часа.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.