Над 20 дрона атакуваха Одеса, има ранени

Четирима души са пострадали в резултат на масираната атака с дронове в полунощ в Одеса, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.
Масираната атака в украинския черноморски град продължава, над 20 дрона атакуват града от акваторията на Черно море, съобщават в местните канали в Телеграм.
Щети са нанесени на градско училище, пететажен блок и частни къщи, информират още местните канали, посочи БТА.
Местните власти призовават гражданите да се укриват в бомбоубежища.
Въздушната тревога бе обявена в 23:21 часа.
Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.