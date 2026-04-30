Тръмп се срещна с астронавтите от „Артемис II“ в Белия дом (Видео)

Президентът Доналд Тръмп посрещна астронавтите от мисията „Артемис II" в Овалния кабинет на Белия дом. Екипажът от НАСА - Рийд Уайзман, Виктор Глоувър, Кристина Кох и канадецът Джеръми Хансен - присъстваха, докато държавният глава коментираше теми като НЛО, Космическите сили и международни конфликти.

По време на срещата Тръмп похвали астронавтите, като подчерта, че „именно такива хора правят страната велика".

Той очерта и приоритетите си в космическата политика - припомни създаването на Космическите сили по време на първия си мандат, заяви намерение да разсекрети материали за НЛО и изрази увереност, че има „добър шанс" човек отново да стъпи на Луната по време на неговото управление.

Администраторът на НАСА Джаред Айзъкман потвърди плановете за бъдещи мисии - кацане на Луната през 2028 г. и мисията „Артемис III" през 2027 г., както и решението централата на агенцията да остане във Вашингтон.

Събитието премина в характерния за Тръмп стил - с импровизирани въпроси и отговори по различни теми, включително вътрешнополитически и международни въпроси, съобщи Нова тв. Астронавтите не взеха отношение по тези теми и запазиха неутрално поведение.