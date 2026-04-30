Израел задържа флотилията с хуманитарна помощ за Газа в международни води

Израел прехвана корабчетата с хуманитарна помощ, отправили се към Газа, в международни води край бреговете на Гърция, съобщиха организаторите на флотилията, цитирани от Ройтерс, осъждайки това като "ескалация на израелската безнаказаност".

Втора флотилия, натоварена с хуманитарна помощ за палестинците в Газа, отплава от Барселона на 12 април, опитвайки се да разбие израелската блокада, посочи БТА.

Плавателните съдове бяха задържани от Израел на стотици километри от Газа, заявиха организаторите от "Глоубъл Сумуд".

"Това е пиратство", написа групата в изявление. "Това е незаконно задържане на хора в открито море край Крит - демонстрация, че Израел може да действа с пълна безнаказаност, далеч извън собствените си граници, без никакви последствия", се добавя в изявлението.

"Никоя държава няма право да предявява претенции, да упражнява контрол или да окупира международни води, но Израел направи точно това, разширявайки контрола си и на практика окупирайки част Средиземно море край бреговете на Европа", каза още групата.

Израелският постоянен представител в ООН Дани Данон заяви, че флотилията "е спряла малко, преди да достигне нашата зона".

В публикация в социалната мрежа Екс той добави: "Нашите смели войници от ЦАХАЛ (Израелските сили за отбрана) действаха с професионализъм и отдаденост, за да се справят с група заблудени, търсещи внимание агитатори".

Израелската армия спря предишната флотилия, организирана от същата група през октомври миналата година, докато се опитваше да достигне блокираната ивица Газа. Тогава беше арестувана шведската активистка Грета Тунберг и над 450 други участници.

Израел, който контролира целия достъп до ивицата Газа, отрече да е задържал доставки за нейните граждани, които са над два милиона.

Палестинците и международните хуманитарни организации обаче все още твърдят, че доставките, достигащи територията са недостатъчни, въпреки примирието през октомври, което включваше увеличаване на хуманитарната помощ.