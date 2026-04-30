Бивш полицай в опасна психоигра със сериен убиец

Осемнадесет души са пострадали до момента в резултат на нощната масирана атака с дронове срещу Одеса

Олег Кипер Снимка: Х / Олег Кіпер

"Осемнадесет души са пострадали до момента в резултат на нощната масирана атака с дронове срещу Одеса, девет от които са хоспитализирани. На всички се оказва необходимата медицинска помощ", съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

През нощта руснаците нанесоха няколко масирани атаки срещу цивилната инфраструктура в града, информира областният управител, посочи БТА.

Повечето цели бяха унищожени от нашите сили за противовъздушна отбрана, но десетки обекти на гражданската инфраструктура бяха повредени в резултат на ударите и падащи отломки на свалени дронове - жилищни блокове и частни къщи, хотел, детска градина, административна сграда, паркинг, частни гаражи и превозни средства, каза в съобщението си Олег Кипер.

"Избухналите локални пожари бяха потушени от спасителите. Всички съответни служби ликвидират последиците от нощната атака", информира още Кипер.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.

