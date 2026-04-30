Турция осъди задържането на международната флотилия „Сумуд“ от страна на Израел

Турското министерство на външните работи излезе с официална позиция, в която осъжда задържането от страна на Израел на флотилията с хуманитарна помощ за Газа „Глобал Сумуд" в международни води край бреговете на Гърция тази нощ, предаде ТРТ Хабер.

„Атаката на израелските сили в международни води срещу флотилията „Глобал Сумуд", която беше създадена, за да достави хуманитарна помощ за Газа, е акт на пиратство. Тази агресия на Израел също така нарушава принципа на свободата на корабоплаване в международни води. Призоваваме международната общност да заеме обща позиция срещу това незаконно действие на Израел", се казва в позицията на турското външно министерство.

В изявлението се посочва още, че Турция е предприела всички необходими стъпки по отношение на състоянието на турските граждани и другите участници във флотилията, посочи БТА.

Втората флотилия „Сумуд", натоварена с хуманитарна помощ за палестинците в Газа, отплава от Барселона на 12 април, опитвайки се да пробие израелската блокада на анклава. По информация на организаторите на флотилията, към момента в нея участват повече от 60 съда, превозващи общо 345 доброволци от 39 страни.

Същата група организира първата подобна флотилия през октомври миналата година, но израелската армия се намеси и попречи на лодките с хуманитарна помощ да достигнат ивицата Газа. Тогава бяха арестувани повече от 450 доброволци, сред които бе и шведската активистка Грета Тунберг.