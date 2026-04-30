САЩ търсят участници в коалиция за възстановяване на движението на корабите през Ормузкия проток

Администрацията на президента Доналд Тръмп търси участието на други държави за формиране на международна коалиция за възстановяване на свободата на корабоплаване в Ормузкия проток, гласи телеграма на Държавния департамент, видяна от Ройтерс.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио одобри създаването на Конструкция за морска свобода (КМС/MFC), се казва в телеграмата от 28 април, която е описана като съвместна инициатива на Държавния департамент и Пентагона, посочи БТА.

"КМС представлява критична първа стъпка в създаването на архитектура за морска сигурност след конфликта за Близкия изток. Тази рамка е от съществено значение за осигуряване на дългосрочна енергийна сигурност, защита на критична морска инфраструктура и поддържане на навигационните права и свободи в жизненоважни морски пътища", се казва в телеграмата.

Частта от инициативата, ръководена от Държавния департамент, ще служи като дипломатически център между страните партньори и корабоплавателната индустрия, докато частта под ръководството на Пентагона, действаща от Централното командване (СЕНТКОМ) във Флорида, ще координира морския трафик в реално време и ще комуникира директно с корабите, преминаващи през протока, се казва в телеграмата.

Тази информация беше съобщена първо от "Уолстрийт Джърнъл" вчера.

Посолствата на САЩ трябва да предадат демарша устно на страните партньори до 1 май, но не и на „Русия, Китай, Беларус, Куба и "други противници на САЩ", се казва в телеграмата.

Участието може да бъде под формата на дипломация, споделяне на информация, прилагане на санкции, военноморско присъствие или други форми на подкрепа, се казва още в нея.

"Приветстваме всички нива на ангажираност и не очакваме вашата страна да премести военноморски активи и ресурси от съществуващите регионални морски структури и организации", се казва в телеграмата. "КМС е различна от кампанията на президента за максимален натиск и от текущите преговори."

Трафикът през протока, през който преди се транспортираше една пета от световния петрол и газ, се е забавил до минимум, откакто САЩ и Израел нападнаха Иран на 28 февруари, а Техеран блокира водния път. Предложението на САЩ идва след застой в усилията за разрешаване на конфликта, който също така накара САЩ да се опитат да ограничат износа на ирански петрол с военноморска блокада на иранските пристанища, отбелязва Ройтерс.