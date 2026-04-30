Костадин Костадинов: 2026 година се усеща като 139...

От 1 май „Търкиш еърлайнс“ възстановява част от полетите си до Близкия изток

Самолет на "Търкиш еърлайнс" (Turkish Airlines) СНИМКА: Pixabay

Турската държавна авиокомпания „Търкиш еърлайнс" (Turkish Airlines) официално обяви, че от 1 май възстановява полетите си до Дамаск, Бейрут и Аман, с което слага край на двумесечното прекъсване, предизвикано от израелско-американските удари срещу Иран и последвалата ескалация на напрежението в региона, съобщи сайтът „Тюркийе тудей".

Авиокомпанията публикува датата на възобновяване на официалния си уебсайт, отбелязвайки първото потвърдено възстановяване на полетите до тези три дестинации, след като те бяха спрени на 28 февруари, когато координирани американски и израелски удари срещу Иран накараха поне осем държави, включително Ирак, Йордания, Катар, Бахрейн, Кувейт и Обединените арабски емирства, да затворят въздушното си пространство. Тогава сирийските авиационни власти също затвориха южните въздушни коридори на страната, посочи БТА.

