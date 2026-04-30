Украинските ПВО свалиха 172 от общо 206 дрона, изстреляни от Русия тази нощ

Украинските сили за противовъздушна отбрана неутрализираха 172 от общо 206 дрона, насочени от Русия по време на атака, която започна вчера вечерта, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация на Силите за отбрана в Телеграм.

Започвайки от 18:00 местно време (българско също) на 29 април, вражеските сили нападнаха Украйна с балистична ракета "Искандер-М", изстреляна от руската Ростовска област, както и 206 безпилотни летателни апарата. Това включва дронове от типа "Шахед" (някои с реактивно задвижване), "Гербера", "Италмас" и други видове изстреляни от следните направления: Курск, Брянск, Шаталово, Орел, Милерово, Приморско-Ахтарск в Руската федерация и Хвардийсе във временно окупирания Крим, се казва в публикацията. Повече от 140 от дрона са от тип "Шахед".

Съобщава се, че въздушното нападение е отблъснато от авиацията, зенитно-ракетните подразделения, системите за радиоелектронна борба (РЕБ), безпилотните системи и мобилните огневи групи на украинските отбранителни сили, посочи БТА.

По предварителни данни до 08:00 ч. днес противовъздушната отбарана е свалила 172 дрона из цяла Украйна.

На 22 места са регистрирани удари от една балистична ракета и 32 безпилотни летателни апарата, както и паднали отломки от свалени мишени на 9 места.

Нападението продължава, като все още има няколко вражески дрона във въздушното пространство на Украйна.

Както беше съобщено по-рано, осемнадесет души са ранени в Одеса заради руската атака с дронове тази нощ.