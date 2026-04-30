Израелската армия задържа 175 активисти от 20 корабчета на "флотилията за Газа"

Израелската армия задържа 175 активисти от "флотилията за Газа", която отплава от Барселона на 12 април, съобщи днес израелското Министерство на външните работи, цитирано от Франс прес.

Задържаните активисти в момента се транспортират към Израел, посочи БТА.

Около 175 активисти от над 20 лодки в момента "мирно се отправят към Израел", написа Министерството в социалната мрежа Екс, публикувайки видео, за което твърди, че "активистите се забавляват на борда на израелските кораби".

По-рано организаторите на флотилията с пропалестински активисти, които се опитват да пробият израелската блокада на ивицата Газа, съобщиха, че техните корабчета са били заобиколени от израелски военни кораби край бреговете на гръцкия остров Крит.