Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил предложението на руския си колега Владимир Путин за съдействие при разрешаването на конфликта с Иран и вместо това е призовал руския лидер да се съсредоточи върху прекратяване на войната в Украйна.

В сряда двамата са провели личен разговор, продължил повече от час и половина, който според Кремъл е преминал в „приятелски, откровен и делови" тон. По време на него е обсъдена възможността за обвързване на напрежението около Иран с войната в Украйна, съобщава "Дейли Мейл".

„Той ми каза, че би искал да участва и да помогне, ако може. Казах му: 'Много повече бих предпочел да участваш в прекратяването на войната с Украйна'", заяви Тръмп пред репортери в Овалния кабинет. Президентът допълни, че разговорът като цяло е бил „много добър" и че е предложил на Путин да обмисли „някаква форма на прекратяване на огъня".

Според информация на издснието руският президент е похвалил решението на Тръмп да удължи примирието с Иран, за да се даде шанс на допълнителни дипломатически усилия. Междувременно Кремъл твърди, че Москва е предложила временно примирие с Украйна около честванията на 9 май.

Четириседмичното удължаване на примирието с Техеран върви ръка за ръка с военноморска блокада на САЩ, насочена към връщане на Иран на масата за преговори. Източници твърдят, че блокадата вече оказва сериозен натиск върху иранската икономика и затруднява съхранението на петрол. „Президентът ще приеме само сделка, която защитава националната сигурност на страната ни", заяви говорителят на Белия дом Анна Кели.

Тя подчерта, че операция „Епична ярост" е постигнала целите си и че „благодарение на успешната блокада на иранските пристанища Съединените щати разполагат с максимален лост за влияние". Паралелно с това Русия по-рано е предлагала да играе посредническа роля в Близкия изток, включително чрез съхранение на ирански запаси от обогатен уран. Тръмп обаче е отхвърлил тази идея, настоявайки Техеран да предаде запасите директно на САЩ — въпрос, който остава основна пречка пред преговорите.

От своя страна Иран настоява за пълно премахване на американските санкции и контрол върху данъчното облагане на петролните танкери в Ормузкия проток.

Въпреки че по време на кампанията си през 2024 г. Тръмп обеща да сложи край на войната в Украйна за 24 часа, вече са изминали 15 месеца без конкретен резултат. Опитите за прекратяване на огъня продължават да се провалят, а отношенията му с Путин се колебаят между сближаване и напрежение.

лед постигнатото на 7 април примирие Тръмп се въздържа от нови удари срещу Иран, въпреки че цените на горивата остават високи, а рейтингът му спада. Мирните преговори засега не дават резултат, а планираните разговори с вицепрезидента Джей Ди Ванс през уикенда бяха отменени още преди да започнат.