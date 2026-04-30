Мианма намали присъдата на нобеловата лауреатка Аун Сан Су Чжи

Бившата лидерка на Мианма Аун Сан Су Чжи получи намаление с една шеста на присъдата си като част от амнистия, заяви член на нейния юридически екип, което се явява второто подобно смекчаване на присъдата ѝ за две седмици, предаде Ройтерс.

На нобеловата лауреатка, която беше задържана след свалянето ѝ власт от военния преврат през 2021 г., сега й остават да излежи малко над 18 години.

След серия от съдебни процеси, 80-годишната Аун Сан Су Чжи беше осъдена на 33 години след присъди по обвинения, вариращи от корупция и подбуждане към изборни измами до нарушаване на правилата за държавна тайна, които нейните съюзници твърдят, че са политически мотивирани и целящи да я отстранят от политическия живот на страната. Тази присъда по-късно беше намалена на 27 години, а след това и с още една шеста при новогодишна амнистия в Мианма на 17 април, която освободи нейния съюзник и съобвиняем Вин Минт, бившият президент.

Последното намаление идва след съобщение от държавните медии, в което се казва, че присъдите на всички затворници ще бъдат намалени, посочи БТА.

Местонахождението на Аун Сан Су Чжи е неизвестно и тя не е била виждана публично след съдебните процеси. Властите продължават да я държат на неразкрито място, а правителството все още не е предоставило възможност за лична среща нито на нейния адвокатски екип, нито на членове на семейството ѝ.

Новият президент на Мианмар Мин Аун Хлайн, който свали с преврат Аун Сан Су Чжи, е изправен пред постоянен международен натиск да освободи политическите затворници след последните избори, включително от блока от Югоизточна Азия (АСЕАН), с който той се стреми да възстанови отношенията си, след като му беше забранено да участва в срещите на върха.