Мианма намали присъдата на нобеловата лауреатка Аун Сан Су Чжи

Бившата лидерка на Мианма Аун Сан Су Чжи получи намаление с една шеста на присъдата си като част от амнистия, заяви член на нейния юридически екип, което се явява второто подобно смекчаване на присъдата ѝ за две седмици, предаде Ройтерс.
На нобеловата лауреатка, която беше задържана след свалянето ѝ власт от военния преврат през 2021 г., сега й остават да излежи малко над 18 години.
След серия от съдебни процеси, 80-годишната Аун Сан Су Чжи беше осъдена на 33 години след присъди по обвинения, вариращи от корупция и подбуждане към изборни измами до нарушаване на правилата за държавна тайна, които нейните съюзници твърдят, че са политически мотивирани и целящи да я отстранят от политическия живот на страната. Тази присъда по-късно беше намалена на 27 години, а след това и с още една шеста при новогодишна амнистия в Мианма на 17 април, която освободи нейния съюзник и съобвиняем Вин Минт, бившият президент.
Последното намаление идва след съобщение от държавните медии, в което се казва, че присъдите на всички затворници ще бъдат намалени, посочи БТА.
Местонахождението на Аун Сан Су Чжи е неизвестно и тя не е била виждана публично след съдебните процеси. Властите продължават да я държат на неразкрито място, а правителството все още не е предоставило възможност за лична среща нито на нейния адвокатски екип, нито на членове на семейството ѝ.
Новият президент на Мианмар Мин Аун Хлайн, който свали с преврат Аун Сан Су Чжи, е изправен пред постоянен международен натиск да освободи политическите затворници след последните избори, включително от блока от Югоизточна Азия (АСЕАН), с който той се стреми да възстанови отношенията си, след като му беше забранено да участва в срещите на върха.