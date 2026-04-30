"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само ден преди началото на месец май зимата се завърна в Румъния, предават местните медии. В повечето планински населени места вали обилен сняг. Рано тази сутрин на места бяха регистрирани температури от минус 9 - минус 12 градуса.

В Букурещ, където от рано сутринта вали дъжд, в 10 ч. температурата беше 6 градуса, посочи БТА.

„Причината за тази рязка промяна на времето, след поредицата топли дни и стойности от 20-26 градуса, е полярен антициклон от Източна Европа", обясняват метеоролозите и предупреждават, че предстоят няколко дни с дъжд, вятър и снежни виелици.

Жителите в планинските райони по-скоро трябва да подготвят отново коледната си елха, отколкото барбекютата за мини-ваканцията около 1 май, коментират местните медии.

Най-усложнена е обстановката в окръг Прахова в подножието на Карпатите и в планинския курорт Предял.