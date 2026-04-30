Костадин Костадинов: 2026 година се усеща като 139...

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Главнокомандващият въоръжените сили на Украйна обяви задължителна ротация за военнослужещите на фронта

Главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна генерал Олександър Сирски. Снимка: Снимка: Фейсбук

Украинските военнослужещи на фронтовата линия трябва да служат на предни позиции до два месеца, след което трябва да бъдат сменяни в рамките на един месец, заяви днес главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна генерал Олександър Сирски, цитиран от Ройтерс.

"Командирите трябва да гарантират, че са създадени условия за военнослужещите да останат на постовете си до два месеца, след което да има задължителна ротация, която трябва да се извърши в рамките на един месец", каза той в публикация в Телеграм.

"С цел да се запазят животът и здравето на военнослужещи, изпълняващи задачи както на линията на бойното съприкосновение, така и в дълбочинната отбрана, подписах заповед за задължителна ротация на тези, които служат на фронтовата линия", обяви той, цитиран от Укринформ и БТА.

Според Сирски, заради дроновете, които доминират на бойното поле, самата логика на войната се променя, а понятията за фронтова линия, тил и дълбочина са значително изменени. В частност логистиката и придвижването са станали по-трудни както на бойното поле, така и между фронтовата линия и тила.

Главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна генерал Олександър Сирски.

