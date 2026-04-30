Съдът на ЕС осъди България за забавено транспониране на директива за електронните пътни такси

Съдът на Европейския съюз осъди България да заплати еднократна санкция в размер на 1,9 млн. евро заради забавено транспониране на европейската директива за електронните системи за пътно таксуване, заяви институцията в прессъобщение, цитирано от БТА.

Съдът е установил, че България не е изпълнила задълженията си по Директива (ЕС) 2019/520, като не е приела и не е уведомила Европейската комисия в определения срок – 19 октомври 2021 г. – за необходимите мерки за въвеждането ѝ в националното законодателство.

Директивата има за цел да осигури оперативна съвместимост на електронните системи за пътно таксуване в Европейския съюз и да улесни трансграничния обмен на информация при неплащане на пътни такси.

В хода на съдебното производство българските власти поетапно приемат част от необходимите нормативни актове и впоследствие завършват транспонирането. Поради това Европейската комисия оттегля искането си за налагане на периодична имуществена санкция, но поддържа искането за еднократна сума.

Съдът отхвърли аргументите на България, свързани с политическата нестабилност и пандемията от КОВИД-19. В решението се посочва, че съгласно установената съдебна практика държава членка не може да се позовава на вътрешни затруднения, за да оправдае неизпълнение на задълженията си по правото на Европейския съюз.

Позоваването на непреодолима сила е допустимо само при наличие на извънредни и непредвидими обстоятелства, които не могат да бъдат избегнати, като в конкретния случай такива не са установени, отбелязва съдът.

С решението си Съдът на ЕС налага на България еднократна финансова санкция в размер на 1 900 000 евро.