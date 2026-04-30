КМГ: Китай запазва световната си доминация в корабостроенето

Според предварителни изчисления брутният вътрешен продукт, формиран от морската икономика на Китай за първите три месеца възлиза на 2,6 трилиона юана и представлява ръст от 5,4% на годишна база.

През същия период трите основни показателя в корабостроенето отбелязват значителен ръст, като броят на новите поръчки спрямо миналата година нараства с 116,7%, обемът на завършените – с 33,3%, а на натрупаните текущи – с 30%. Благодарение на тези темпове делът на Китай в корабостроенето запазва лидерската си позиция.

Редица високотехнологични и екологично съобразни кораби, сред които вторият голям круизен кораб от местно производство „Adora Flora City" и огромният танкер за втечнен природен газ „Люнънфън" с капацитет 174 000 кубични метра, бяха пуснати на вода или официално предадени за експлоатация.