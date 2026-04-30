КМГ: Китай вече държи 60% от световните патенти в изкуствения интелект

Според последния Доклад за развитието на цифровизацията в Китай, публикуван от Държавната администрация по данните, страната официално е станала най-големият притежател на патенти в областта на изкуствения интелект в света.

Документът, представен по време на деветата Среща на върха за цифрово изграждане на Китай, която бе открита вчера в град Фуджоу, разкрива, че добавената стойност от основните индустрии на цифровата икономика вече надхвърля 10,5 на сто от брутния вътрешен продукт на страната.

Мащабът на самото ядро на индустрията за изкуствен интелект е надминал 1,2 трилиона юана, което се равнява на 175 милиарда щатски долара. Индексът за цифрово развитие на страната е достигнал 170,1 пункта през 2025 година, отбелязвайки ръст от близо 13 процента на годишна база.

В доклада се посочва значителен напредък в ускоряването на цифровите регулации и технологии, внедряването на нови сценарии за използване на масиви от данни, разширяването на инфраструктурата за изкуствен интелект и нарастващия брой на специалистите в сектора.

Цифровите технологии все по-дълбоко се интегрират в икономиката, управлението, културата, обществото и опазването на околната среда. Китай вече е създал над 110 000 висококачествени масива от данни, обхващащи секторите здравеопазване, индустрия и образование, и е изградил 306 национални съоръжения за екологични изчисления, става ясно още от доклада.