КМГ: Китайският съвет за насърчаване на международната търговия отчита силен интерес към нови партньорства с американския бизнес

Снимка: Китайска медийна група

Говорителката на Китайския съвет за насърчаване на международната търговия Уан Гуаннан съобщи на пресконференция в сряда, че бизнес общностите от Китай и САЩ проявяват категорична готовност за укрепване на връзките си.

Тя представи данните от тазгодишното издание на Бяла книга за американския бизнес в Китай, според които около 52% от анкетираните щатски компании очакват да бъдат печеливши през настоящата година, което е ръст от 6 процентни пункта спрямо предходната.

Повече от половината анкетирани предприятия продължават да класират Китай сред първите си три дестинации за глобални инвестиции. Устойчивостта на двустранните икономически отношения се доказва и от мащабния обмен на изложения. През 2026 г. Китайският съвет за насърчаване на международната търговия е реализирал 65 проекта, включващи участие на китайски фирми в изложения в САЩ, като в тях са се включили над 1600 предприятия.

Компании от двете страни планират да задълбочат партньорството си в стратегически сектори като изкуствен интелект, полупроводници, медицински технологии и високотехнологично производство.

Уан Гуаннан потвърди ангажимент на съвета да продължи да работи за стабилното и устойчиво развитие на отношенията между Китай и САЩ.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

