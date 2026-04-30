КМГ: Китайската медийна група откри Телевизионен културен център

На 29 април беше официално открит Телевизионният културен център (TVCC) на Китайската медийна група (CMG). Новият комплекс е проектиран като мултифункционално пространство, което обединява създаването на висококачествено културно съдържание, арт изложби и съпътстващи услуги.

Центърът включва цялостна верига за културни преживявания – от производство и излъчване на съдържание до трансформация на интелектуална собственост, културно потребление и туристическа инфраструктура.

Амбицията на КМГ е да превърне центъра в разпознаваема локация в Пекин, където жителите на столицата и туристи ще могат да се запознаят отблизо с китайската медийна култура и да усетят магията на съвременните технологии.