КМГ: Си Дзинпин: Страната трябва да засили фундаменталната научна дейност с по-големи усилия

Снимка: Китайска медийна група

На 30 април в Шанхай китайският председател Си Дзинпин участва в симпозиум за укрепване на фундаменталните научни изследвания и изнесе важна реч. Той подчерта, че фундаменталните научни изследвания са източникът на цялата научна система и основният двигател на всички технологични въпроси. "Необходимо е да се укрепят фундаменталните научни изследвания с по-големи усилия и по-конкретни мерки, да се повиши способността на страната за оригинални иновации и да се затвърди още повече основата за изграждането на научно-технологична сила", каза китайският лидер.

Си Дзинпин посочи, че Китай трябва да се възползва от възможностите, да се справи с предизвикателствата и да постави фундаменталните научни изследвания на челно място в дневния ред, като продължава да работи в тази насока и постига нови резултати. КНР трябва да насърчава развитието на образованието, науката и талантите, като се полагат всестранни усилия за подготовка, привличане и използване на кадри, за да се разшири екипът от специалисти в областта на фундаменталните научни изследвания, категоричен е китайският лидер.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

